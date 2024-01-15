الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عصافير للبيع" يناقش خطورة زواج الأطفال في سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أنه تم تنفيذ ندوة تثقيفية بمركز شباب المدمر، تم عرض خلالها فيلم "عصافير للبيع" باستخدام تقنية الدراما لمناقشة قضية "زواج الأطفال والقصر"، بحضور عدد من الأمهات وربات المنازل.
 

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن ذلك العرض يأتي ضمن أنشطة أندية السكان المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث بجانب الاهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين وتنظيم الأسرة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ضرورة الاهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي فى المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب المختلفة بالمحافظة.


ولفت إلى أنه يتم تقديم الفعاليات بإستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما/ الفيلم، والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية، بالإضافة إلى إستخدام الفن متمثلًا في جلسات الغناء مثل"فريق شمندورة"، وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة" وهى للتقريب الى الهدف المطلوب بصورة درامية وفنية.

ويأتي ذلك بمتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وعباس محمد مدير إدارة طما ومصطفى زكريا مدير إدارة التدريب بالمديرية قام بتنفيذ وإدارة الجلسة مينا مكرم مدرب أندية السكان.

على الجانب الآخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج استمرار فعاليات دوري حياة كريمة "النسخة الأولى" في خماسي كرة القدم بسوهاج، حيث انطلقت فعاليات المجموعة الثانية من دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" بمركز شباب سلامون بطما.
 

وكانت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة نظمت  فعاليات الدورى  للفئة العمرية من 16 الي 25 سنة
 

ويهدف المشروع لتوفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة التي تم تطورها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن. 

مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ندوة تثقيفية مركز شباب المدم فيلم “عصافير للبيع” قضايا السكان محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياض

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