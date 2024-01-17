لذوى الهمم.. تعرف على مميزات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين

يبحث الكثير من ذوى الهمم عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تثبت إعاقته مما يمكنه من الحصول على العديد من المزايا الهامة التى كفلتها الدولة من حماية اجتماعية لذوى الهمم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تعد بطاقات الخدمات المتكاملة هى الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة وتساعد ذوي الإعاقة من الحصول على العديد من الخدمات المختلفة.

مميزات بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين

ويرصد "الدستور"، خلال السطور التالية أهم المميزات التى يحصل عليها ذوى الاعاقة بعد استخراج كرت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن وهى كالاتى:

- الإعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، تأمين صحى للأشخاص ذوى الاعاقة.

- تخفيض 50% على جميع وسائل النقل الحكومية بكافة درجاتها وفئاتها وانواعها.

- خصم على استخراج المستندات الحكومية.

- منح ذوى الاعاقة معاش (ضمان اجتماعى – كرامة)

- لحاملى بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين (الموروث) دون حد أقصى.

- تلتزم الجهات الحكومية وغيرها من تعيين نسبة 5% من العاملين من ذوي الإعاقة.

-تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر ولذويهم.

- منح الموظف المعاق الذي يملك بطاقات الخدمات المتكاملة الحق فى النقل الى أقرب مكان لمحل اقامته

- إعفاء ضريبى بنسبة 50% على الدخل لذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا ذوى إعاقة.

-منح الموظف المعاق اجازة اعتيادية تصل الى 45 يوما فى العام.

-الحق فى التخفيض فى دخول الأندية الرياضية والأماكن الأثرية والحدائق العامة بعد الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة .

-اضافة خدمة ميزة على بطاقة الخدمات المتكاملة لميكنة كافة الخدمات والمعاملات.

-الالتزام بتخصيص نسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها لذوى الإعاقة.

-الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد المتوفر بها معايير الجودة والسلامة والأمان.

خطوات التقديم على كارت الإعاقة موقع وزارة التضامن

1- سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

3- بعد التسجيل هيظهر رقم الطلب الخاص بك - يرجى الاحتفاظ به.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.