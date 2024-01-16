رابط فعّال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة بمثابة وثيقة رسمية تصدر للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتمنحهم مجموعة من المزايا والحقوق، بما في ذلك الجمع بين معاشين.

كذلك تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة تخفيضات على المواصلات العامة، والتعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، والدمج في المدارس والجامعات، والإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية، والإعفاء من المصاريف المدرسية.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

ولكي يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب عليهم أولًا إجراء الكشف الطبي لدى المجالس الطبية المتخصصة، والتي تحدد مدى الإعاقة ودرجة خطورتها. وبعد إجراء الكشف الطبي، يتم إصدار نتيجة الكشف الطبي، والتي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة على الإنترنت.

2. اختيار قسم "أخبارنا".

3. الضغط على "الكشف الطبي على طالبي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة".

4. اختيار "استعلام".

5. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

6. الضغط على زر "بحث".

وبعد الضغط على زر "بحث"، ستظهر نتيجة الكشف الطبي، والتي تحتوي على المعلومات التالية:

• اسم صاحب الطلب.

• الرقم القومي.

• تاريخ الكشف الطبي.

• نتيجة الكشف الطبي.

وإذا كانت نتيجة الكشف الطبي بالقبول، فيمكن للمتقدم حجز موعد لتسليم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة.

مميزات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يوفر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 مجموعة من المزايا، من أهمها:

• يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاستعلام عن حالة طلبهم للحصول على البطاقة.

• يوفر الوقت والجهد على الأشخاص ذوي الإعاقة.

• يضمن دقة المعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

وتهدف وزارة التضامن من خلال توفير خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلى تسهيل الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على البطاقة في أسرع وقت ممكن.