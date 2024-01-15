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رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ننشر لكم رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، واتاحت وزارة الصحة كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا من المنزل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2024، والأوراق المطلوبة.

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي:
http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx.
الخطوة الثانية (2): اختيار علامة حجز موعد الكشف الطبي من أيقونة «تكافل وكرامة».
الخطوة الثالثة (3): ادخال جميع البيانات المطلوبة لتسجيل حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن «الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة السكن، العنوان، الوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة».
الخطوة الرابعة (4): اختيار أيقونة «حفظ البيانات».

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الجانب، يجب توافر شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في الشخص المتقدم، وهي أن يكون مصابًا بالإعاقات التالية:

1) الجذام، متلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة.
2) وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي.
3) ضعف الإبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
4) ضعف السمع يكون درجة فقد السمع 55 ديسبل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وشلل الأطفال في طرف واحد.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التضامن مجموعة من الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2024، وذلك لحجز الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي:

1- إحضار صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.
2- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
3- الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب الحضو ولي الأمر/الوصي.
4- قرار الوصاية عند وجود شخص معاق قاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.
5- إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.
6- عند وجود الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.
7- وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.
8- وجود مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.
9- رنين مغناطيسي على المخ عند وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.

أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي سياق متصل، جاءت شروط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، تشمل جميع الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، والاعاقات المتوسطة، باستثناء أمراض القلب، إلى جانب اضرابات التواصل والاضطرابات النفسية والانفعالية، وصعوبات التعلم، وقصور الحركة وفرط الانتباه.

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