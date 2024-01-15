الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يبحث العديد من ذوي الإعاقات وذويهم عن خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي، وذلك لمعرفة موعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي واستخراج الكارت، والاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة لهم.

خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 

يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.
  2. اختيار قسم "أخبارنا".
  3. الضغط على "الكشف الطبي على طالبي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة".
  4. اختيار "استعلام".
  5. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  6. الضغط على "بحث".

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي 

وتظهر  نتيجة الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024 خلال فترة تتراوح بين 14-10 أيام، إذ يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

خطوات ورابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويقدم  كارت الخدمات المتكاملة 2024 لحامليه العديد من المميزات لحاملي من ضمنه الآتي:

  • الجمع بين معاشين.
  • تخفيضات على المواصلات العامة.
  • التعيين بنسبة 5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
  • الدمج في المدارس والجامعات.
  • الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء من المصاريف المدرسية.

من هم مستحقي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؟

يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لمساعدتهم في الحصول على المزايا والخدمات التي أقرها القانون الخاص بتلك الفئة.

ويجب أن يكون المتقدم للحصول على الكارت من ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي. 

فى النهاية، يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تسجيل جميع البيانات للشخص المستفيد مثل موعد الكشف الطبي في اللجنة الطبية التبع لها، وموعد استلام التقرير النهائى والبصمة على القرار.

كارت الخدمات المتكاملة مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024 موعد ظهور النتيجة خطوات ورابط الاستعلام الكشف الطبي لـ كارت الخدمات المتكاملة 2024

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مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

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