ننشر لكم رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024، حيث يتساءل الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، نظرًا لأهمية لأصحاب الإعاقات التعرف علي موعد إجراء الكشف الطبي والوظيفي واستخراجها، للاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة لهم.

وفي السطور التالية نرصد لكم رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024.

رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الصحة عن رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024، وذلك عقب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة.

الخطوة الثانية "2": اختيار قسم «أخبارنا».

الخطوة الثالثة "3": الضغط على «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة» أو الدخول علي الرابط الرسمي:

http://pod.mohp.gov.eg/

الخطوة الرابعة "4": اختيار أيقونة «استعلام».

الخطوة الخامسة "5": إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة.

الخطوة السادسة "6": الضغط على أيقونة «بحث».

الخطوة السابعة "7": يظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024.

من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2024؟

وفي هذا الجانب، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي على أن كارت الخدمات المتكاملة يستحقه لذوي الإعاقة فقط، بهدف مساعدة أصحاب الإعاقات في الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون، موضة أنه يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأرجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

مميزات كارت الإعاقة 2024

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة التضامن مميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 2024 لحامليه، تتمثل فيما يلي:

الميزة الأولي: الجمع بين معاشين.

الميزة الثانية: تخفيضات على المواصلات العامة.

الميزة الثالثة: التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

الميزة الرابعة: الدمج في المدارس والجامعات.

الميزة الخامسة: الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات (شراء سيارات المعاقين).

الميزة السادسة: الإعفاء من الضرائب.

الميزة السابعة: الحصول على سكن حكومي مناسب.

الميزة الثامنة: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الميزة التاسعة: الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.

الميزة العاشرة: الإعفاء من المصاريف المدرسية.