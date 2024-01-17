كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء مهم من المجتمع، ويستحقون الحصول على حقوقهم والخدمات التي يحتاجونها، وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه بطاقة الخدمات المتكاملة وهو يعد وثيقة رسمية تصدر من وزارة الصحة والسكان المصرية، وتمنح لأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف ضمان حقوقهم وحصولهم على الخدمات والمزايا التي توفرها الدولة لهم.

أهداف إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

تهدف بطاقة الخدمات المتكاملة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمزايا التي توفرها الدولة لهم.

رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المميزات، منها:

الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية.

الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية.

الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والثقافية.

الحق في الحصول على فرص العمل.

الحق في الحصول على مزايا مالية.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الشخص مصري الجنسية.

أن يكون الشخص حاصلًا على تقرير تقييم طبي من الجهة المختصة.

أن يكون الشخص مقيمًا في جمهورية مصر العربية.

إجراءات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل طلب للحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي. التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في الموعد المحدد. تقديم المستندات المطلوبة، وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من تقرير التقييم الطبي من الجهة المختصة. إجراء الكشف الطبي من قبل لجنة طبية متخصصة. استلام البطاقة في حال الموافقة على الطلب.

طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال أحد الطرق التالية:

عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت. اضغط على أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة". اضغط على أيقونة "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". أدخل الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام. اضغط على "بحث".

عن طريق تطبيق الخدمات المتكاملة على الهاتف المحمول

قم بتنزيل تطبيق الخدمات المتكاملة على هاتفك المحمول. افتح التطبيق. اضغط على أيقونة "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". أدخل الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام. اضغط على "بحث".

عن طريق الاتصال بخط ساخن وزارة التضامن الاجتماعي

اتصل على رقم الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439. أخبر موظف خدمة العملاء أنك تريد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة. أدخل الرقم القومي للشخص الراغب في الاستعلام. انتظر حتى ينتهي موظف خدمة العملاء من الاستعلام.

عن طريق التوجه إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي