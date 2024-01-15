موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ومواصفات الوحدات الجديدة

يبحث الكثير من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، لمحدودي الدخل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في 13 محافظة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي هو أحد أكثر المشروعات الإسكانية رواجًا في مصر في الوقت الحالي، حيث ينتشر في معظم المدن الجديدة، ويوفر شققًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ووفقًا لتصريحات لمي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنه من المتوقع طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي في منتصف العام الجاري.

وأكدت عبد الحميد أن السعر النهائي للطرح الجديد لم يتم تحديده بعد، ولكنه سيتم تحديده بناءً على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ.

مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي

تتكون شقق الإسكان الاجتماعي من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، وتتراوح مساحتها بين 75 و90 مترًا مربعًا. ويتم تسليمها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وعادة ما يتم تسليم الوحدات السكنية بعد التقديم عليها بنحو 36 شهرًا، حيث يتم طرح الوحدات أولًا ثم البدء في تنفيذها.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 عامًا.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يمتلك وحدة سكنية.

أن يكون المتقدم قادرًا على سداد قيمة الوحدة السكنية ومصروفات الصيانة والانتفاع.

معلومات حول الوحدات السكنية