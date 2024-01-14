الأحد 14 يناير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ16

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر جوجل، إذ تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي من الخدمات الحكومية المهمة التي تقدمها الدولة للمواطنين بهدف توفير سكن مناسب وبأسعار ميسرة. ومن أجل تسهيل وتسريع عملية الاستعلام عن تلك الشقق، تقدم الحكومة إمكانية الاستعلام عبر الرقم القومي للمواطنين، ويأتي إعلان الـ 16 ليعلن عن إطلاق فرص جديدة للحصول على شقق إسكان اجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 

انتهى استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان رقم 16 من قِبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في نهاية العام الماضي. 

يسعى الأفراد الذين قدموا طلباتهم إلى معرفة كيفية الاستعلام عن حالة طلباتهم ومعرفة إذا كانت قد تمت الموافقة على تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي المعنية بالإعلان 16.

تقدم صندوق الإسكان الاجتماعي عدة وسائل للمقدمين للاستعلام عن حالة طلباتهم بواسطة الرقم القومي الخاص بهم. يمكن للمتقدمين استخدام هذه الوسائل للتحقق من التفاصيل الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي المتاحة ضمن نطاق الإعلان 16.

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رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي والشروط المطلوبة

طرق استعلام شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي إعلان 16

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة ضمن الإعلان رقم 16 من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1124، سيتلقى المستخدم ردًا يحدد حالة الاستعلام وتكلفته التي تبلغ 3 جنيهات 

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق التمويل الإعلان الـ 16

اتاحت وزارة الاسكان الفرصة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان 16 إلكترونيًا، حيث يمكن ذلك عبر الرابط المخصص للاستعلام (هنا). يتطلب الإجراء اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.
  • اختيار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.
  • إدخال رقم المشروع الذي تقدمت له للحصول على وحدة.
  • إدخال بياناتك الشخصية كاملة للبحث عن شقق الإسكان الاجتماعي المشمولة بالإعلان 16.
  • النقر على زر الاستعلام.
  • يتم عرض حالة الطلب المقدم وفي حالة الرفض، سيتم ذكر السبب المحدد.

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