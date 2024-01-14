الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

ارتفع السؤال عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين، وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

 

وخلال السطور التالية، ينشر الدستور كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، وموعد ورابط وشروط التقديم.

 

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

اوضحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون في بداية شهر مارس المقبل، وسكتون في 13 محافظة.

 

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سوف تتضمن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 كل من «أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب، مايو، بدر، وحدائق العاصمة».

 

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت تريد أن تحجز في شقق الإسكان الإجتماعي، إليك طريقتين الأولى عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للدخول اضغط هنــا أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظات.

رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي والشروط المطلوبة

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الإعلان الـ18

- صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».

 

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتمثل شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، كالآتي:

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 وحتى 51 عامًا.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على أي شقق أو قطع أراضي من خلال وزارة الإسكان سابقًا.

- ألا يقل الراتب عن 2700 ولا يزيد عن 7000 جنيهًا.

- أن يتقدم للحصول على الوحدة في نفس المحافظة التي يتبع لها والمثبتة في بطاقة الرقم القومي.

الإسكان الاجتماعى الاسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان الاجتماعي 2024 موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي والشروط المطلوبة

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

تردد القناة الجزائرية الرياضية وكيفية ضبطها على الريسيفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة