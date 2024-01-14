ارتفع السؤال عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين، وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

وخلال السطور التالية، ينشر الدستور كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، وموعد ورابط وشروط التقديم.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

اوضحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون في بداية شهر مارس المقبل، وسكتون في 13 محافظة.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سوف تتضمن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 كل من «أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب، مايو، بدر، وحدائق العاصمة».

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت تريد أن تحجز في شقق الإسكان الإجتماعي، إليك طريقتين الأولى عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للدخول اضغط هنــا أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الإعلان الـ18

- صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتمثل شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024، كالآتي:

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 وحتى 51 عامًا.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على أي شقق أو قطع أراضي من خلال وزارة الإسكان سابقًا.

- ألا يقل الراتب عن 2700 ولا يزيد عن 7000 جنيهًا.

- أن يتقدم للحصول على الوحدة في نفس المحافظة التي يتبع لها والمثبتة في بطاقة الرقم القومي.