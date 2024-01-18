تحرير 626 محضر تموين متنوعًا فى سوهاج

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات تموينية مكثفة أسفرت عن تحرير 626 محضرًا متنوعًا خلال 15 يومًا.



وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 563 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ بداية يناير وحتى الآن، و9 محاضر مخالفات مواد بترولية، و54 مخالفة في مجال الأسواق.

وتنوعت المحاضر بين مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة في توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.