حياة كريمة تنظم قافلة طبية بقرية حوين مركز قطور بالغربية

تنظم جامعة طنطا اليوم السبت، قافله طبية لجامعة طنطا بقرية حوين مركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك فى إطار خطه حياة كريمة للقري الأكثر احتياجا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



توقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان وكافة أنواع العمليات

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا أن القافله الطبية لتوقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان وكافة أنواع العمليات مشيرا ان القافلة تضم كافة التخصصات لعلاج المرضى في تخصصات، الباطنة، الجراحة العامة، القلب والصدر، الأنف والأذن، المسالك، العظام، الأورام، المخ والأعصاب، الجلدية، الرمد، الأطفال.

وكشف أن القافله تحتوى على تقديم كافة الخدمات البيطرية وصرف الأدوية بالمجان كما تضم أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار.



جامعة طنطا تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى محو الأمية وتعليم الكبار

وحصدت جامعة طنطا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى محو الأمية وتعليم الكبار وذلك طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن النصف الأول من العام المالي 2023/2024، حيث استطاعت الجامعة محو أمية 39534 دراسًا خلال ٦ اشهر، كما حققت الجامعة المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية عن دورة أكتوبر 2023 بإجمالي عدد 19314 ناجح.

كما هنأ الدكتور محمود ذكي جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى قائمة إنجازات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تولى ملف "محو الأمية" أولوية قصوى باعتباره مشروعا قوميا، ومحورا رئيسيا من محاور التطوير والانجاز بالخطة الاستراتيجية للجامعة، موجها شكره وتقديره لطلاب الجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي في نجاح الجامعة في تحقيق هذا الانجاز، الذي يعد واجبا وطنيا ينمي داخلهم قيم ومبادئ الولاء والانتماء.

وأضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة لا تدخر جهدا من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم المشروع القومي لمحو الأمية، انطلاقا من مسؤليتها الاجتماعية والوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل دائما على تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية لتشجيع الطلاب على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتوفير كافة أشكال الدعم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمكافحة الأمية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.