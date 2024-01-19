إغلاق وتشميع 58 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 58 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 48 ساعة.

استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مطالبا رؤساء المدن والأحياء بضرورة تطبيق تلك المواعيد للحفاظ على الكهرباء طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسىبالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة تم خلالها وقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، والمشرف على حى ثان طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.