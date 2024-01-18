الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية": لا شكاوى من الجبر والإحصاء في جميع اللجان

الامتحانات
الامتحانات

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الثاني، حيث بدأت الامتحانات يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير، وتستمر حتى الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من يناير الجاري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالب، الامتحان في 412 لجنة، في مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، كما يؤدي نحو 3492 طالب من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وخلال متابعته اليوم بلجنة مدرسة إخناواي الابتدائية، ولجنة مدرسة عزبة المنسي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان بجميع اللجان، ولا توجد أي شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وتوافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

منع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا سواء للطالب أو الملاحظ

وخلال المتابعة، شدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميًا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، كما وجه بتحرير استمارة غياب للطالب الغائب، والتوقيع عليها من قبل السادة الملاحظين، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بكل لجنة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة يومية من بداية اللجنة وحتى نهايتها.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة، كلًا من رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية في حال تواجد أي مشكلة، لتقديم الدعم والحل الفوري لكل لجنة من اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

سير امتحانات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بلجنة مدرسة إخناواي ولجنة مدرسة عزبة المنسي

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