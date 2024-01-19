الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل بحوزته 250 طربة حشيش فى الغربية

حشيش
حشيش

قررت نيابة طنطا بمحافظة الغربية، حبس عاطل 15 يومًا بعد ضبطه وبحوزته 250 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1.8 مليون جنيه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات قد أكدت قيام "عاطل" بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه  مُتخذًا من دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور، قامت حملة من مكتب مخدرات وسط الدلتا برئاسة العقيد حسام الجارحى رئيس منطقة المخدرات لوسط الدلتا والتي استهدفت مكان تواجد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه بدائرة المركز وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 1.8 مليون جنيه تقريبًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ومصادرة المضبوطات.

بقصد الإتجار نيابة طنطا 250 طربة مكافحة المخدرات دائرة مركز شرطة طنطا

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