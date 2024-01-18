الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 270 مخالفة تموينية بمراكز الغربية

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  الاسبوع الماضى، 270 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.
وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بمحافظة الغربية، إخطارا بتحرير 270  مخالفة متنوعة شملت؛ البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.
 

تكثيف الحملات التموينية

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين،بمحافظة الغربية  بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
 

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