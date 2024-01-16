محمود عيسى: رئاسة مركز ومدينة طنطا ستدخل بوابة التحول الرقمى

قال الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، إن رئاسة مركز ومدينة طنطا تدخل بوابه التحول الرقمى عن طريق المراكز التكنولوجية، والتى ستكون مركز طنطا من أوائل المراكز التى ستدخل بوابة التحول الرقمي على مستوى المحافظة.



وأكد أن المراكز التكنولوجية المنتشرة على مستوى الوحدات القروية ستنقل جميع الخدمات التى تقدمها المركز إلى الوحدة المحلية عن طريق تقديم طلبات رخص البناء ورخص المحلات وغيره من الخدمات، وعن طريقها تصل الى المركز التكنولوجى برئاسة مركز طنطا عن طريق شبكه الإنترنت وفور الانتهاء تسلم إلى المواطن بالوحدة دون الذهاب لمجلس المدينة، مما يخفف الأعباء على المواطنين.

وأكد الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، أن التحول الرقمي جاء طبقا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الذى شدد على أن المركز يواصل العمل ليلا ونهارا؛ لجعل مركز ومدينة طنطا من أفضل المراكز على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنه سيتم ضخ دماء جديدة فى جميع الوحدات المحلية لتطوير العمل والأداء، جاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



حيث أكد الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه سيتم نقل وتغيير 13 سكرتير وحدة محلية و6 رؤساء وحدات جدد، وكشف رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الهدف من النقل والتغيير إحداث ثورة شاملة فى دولاب العمل الإدارى، والذى سينقل الوحدات المحلية إلى منطقة بعيدة فى خدمة الجماهير والنظافة العامة للقرى وإدخال عدد كبير من الخدمات الجماهيرية إلى الوحدة، مما يحقق تحسنا ملحوظا فى الخدمات التى تقدم للمواطن.