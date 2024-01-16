الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقل وتغيير 13 سكرتير وحدة محلية و6 رؤساء وحدات جدد لضخ دماء جديدة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنه سيتم ضخ دماء جديدة فى جميع الوحدات المحلية لتطوير العمل والأداء جاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

 أكد الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه سيتم نقل وتغيير 13 سكرتير وحدة محلية و6 رؤساء وحدات جدد، موضحا أن الهدف من النقل والتغيير إحداث ثورة شاملة فى دولاب العمل الإدارى والذى سينقل الوحدات المحلية إلى منطقة بعيدة فى خدمة الجماهير والنظافة العامة للقرى وإدخال عدد كبير من الخدمات الجماهيرية إلى الوحدة مما يحقق تحسن ملحوظ فى الخدمات التى تقدم  للمواطن.

 

وأكد رحمي، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

حملات نظافة ناجحة في مركز ومدينة طنطا رفع 200 طن من القمامة وتحسين البيئة المحلية مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ضخ دماء سكرتير وحدة محلية رؤساء وحدات جدد أحداث ثورة شاملة

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