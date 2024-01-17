الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يبحث تعزيز التعاون مع وفد "المالية"

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، وفدًا من وزارة المالية بالغربية، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمستشار خيري عمارة، المستشار القانوني للجامعة، والدسوقي الحوفي وكيل وزارة المالية بالغربية، وعبدالفتاح الصعيدي المراقب المالي بالمديرية المالية بالغربية، وحبيب أبو عرب، مدير عام الحسابات العامة، وشيماء مرسي، وكيل الحسابات بالجامعة، ومخلص عيسى، مدير عام الحسابات الخاصة.

وصرَّح الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بأن اللقاء شهد بحث سبل التواصل ودعم التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة المالية بالغربية في ظل المشروعات الجاري العمل بها بالجامعة، والمقترحة بالخطة الاستراتيجية للجامعة في كل قطاعاتها، مؤكدًا حرصه الكامل على تذليل أي معوقات للعمل بالتعاون مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في تقديم الدعم للجامعة.

وزارة المالية بالغربية المشروعات الجاري العمل بها بالجامعة إقبالا كثيفا أمين عام الجامعة المراقب المالي بالمديرية

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