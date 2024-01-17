رئيس جامعة طنطا يبحث تعزيز التعاون مع وفد "المالية"

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، وفدًا من وزارة المالية بالغربية، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمستشار خيري عمارة، المستشار القانوني للجامعة، والدسوقي الحوفي وكيل وزارة المالية بالغربية، وعبدالفتاح الصعيدي المراقب المالي بالمديرية المالية بالغربية، وحبيب أبو عرب، مدير عام الحسابات العامة، وشيماء مرسي، وكيل الحسابات بالجامعة، ومخلص عيسى، مدير عام الحسابات الخاصة.

وصرَّح الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بأن اللقاء شهد بحث سبل التواصل ودعم التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة المالية بالغربية في ظل المشروعات الجاري العمل بها بالجامعة، والمقترحة بالخطة الاستراتيجية للجامعة في كل قطاعاتها، مؤكدًا حرصه الكامل على تذليل أي معوقات للعمل بالتعاون مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في تقديم الدعم للجامعة.