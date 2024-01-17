محافظ الغربية يشدد على ضرورة تواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات ليلًا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بجولة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات العام للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى، في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية.

محافظ الغربية يتجول بأقسام مستشفى كفر الزيات العام

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة أقسام الاستقبال، والعناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة، فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى كما تفقد المحافظ المطبخ ومراحل إعداد وجبات الإفطار للمرضي ومخزن المطبخ المركزي للمعلبات والعصائر والأطعمة المحفوظة.

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة تواجد مديري الطوارئ بالمستشفيات ليلا وتفعيل دور العلاقات العامة في استقبال المرضى، كما وجه محافظ الغربية بتجديد وصيانة أسرة المستشفى تباعا وفقا للاحتياجات ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة الطبية بالمستشفى.

التأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة

وحرص المحافظ على الاستماع للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أية احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد محافظ الغربية على أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بصورة لائقة.