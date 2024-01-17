الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشدد على توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس في امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، عملية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت مدرسة الشوربجي الإعدادية للبنين ومدرسة الشهيد وائل طاحون الإعدادية بنات بكفر الزيات.

 

واطمئن محافظ الغربية، على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب حيث يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية العامة  87068  طالبا في 412 لجنة على مستوى المحافظة والشهادة الإعدادية المهنية 3492  طالبا في 25 لجنة على مستوى المحافظة.

 

وخلال تفقده اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، موجها للطلاب كلمات التشجيع ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات.

 

ووجه رحمي، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس على مستوى المحافظة.

 

وأكد محافظ الغربية، أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات، بالإضافة إلى أهمية توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.

 

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام جميع اللجان على مستوى المحافظة وعدم وجود شكاوى من الامتحان وأدى الطلاب الامتحان في جو يسوده الهدوء والطمأنينة والتشديد على منع اصطحاب التليفون المحمول سواء للطالب أو للملاحظ وأدى اليوم الطلاب الامتحان في ماده اللغة العربية وتواجد زائرة صحية في كل مدرسة بكل لجنة وتوفير الحراسة اللازمة من الشرطة وإزالة الإشغالات الموجودة حول ومحيط المدارس بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية بالتربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة أي بلاغات حتى الآن تتعلق بسير الامتحان.

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