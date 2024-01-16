إجراء 747 عملية جراحية منها 369 مياه بيضاء وزرقاء في الغربية

تابع الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، نشاط مستشفى رمد طنطا، والتي تقدم خدمات العيادات الخاصة بالرمد بواقع 14 عيادة، منها 7 عيادات عامة للكشف و7 عيادات تخصصية (عيادة قرنية، عيادة قزحية، عيادة جراحة الشبكية، عيادة شبكية تشخيصية وسكر، عيادة جلوكوما، عيادة حول، عيادة تجميل).

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة مديرية الشؤون الصحية بالغربية على مستوى المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، والحرص الدائم على رفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما أشار إلى أن أنشطة العمليات بمستشفى رمد طنطا، التي تضمنت قيام المستشفى خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بعدد 747 عملية كبرى (369 عملية مياه بيضاء، 1 عملية مياه زرقاء، 31 عملية حول، 57 عملية شبكية، 1 عملية قرنية، 283 عملية حقن شبكية، 5 عملية تسليك قناة دمعية)، بالإضافة إلى عدد 389 عملية متوسطة وعدد 459 عملية صغرى خلال نفس الفترة.



وفي السياق، قدم الدكتور أسامه كل الشكر والتقدير لفريق عمل مستشفى رمد طنطا على مشاركتهم البحثية التي تم نشرها في مجلة Egyptian journal of clinical RETROSPECTIVE STUDY، وكان موضوعها عن نسبة انتشار الشبكية السكرية (مضاعفات مرض السكر النوع الثاني على شبكية العين) وتحليل العوامل المؤثرة في انتشارها بين مواطني وسط الدلتا.

وصرحت الدكتورة اعتدال منصور، مديرة مستشفى رمد طنطا، بأنه تم إجراء البحث في المستشفى التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية، حيث تأسست أول عيادة للكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكر على العين وعلاجها منذ عام ٢٠١٤. وقد تم الكشف على أكثر من 5000 مريض ومتابعتهم، وقد ساهمت هذه العيادة بشكل كبير في زيادة الوعي لدى مرضى السكر بأهمية المتابعة والفحص الدوري للعينين، وعلاج الكثير من المضاعفات الناتجة عن مرض السكر.