وكيل "صحة الغربية" يستعرض نتائج أعمال التطوير بأقسام مستشفي كفر الزيات

استعرض الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، حجم الإنجاز الذي تحققت بمستشفي كفر الزيات العام خلال عام 2023، وذلك من خلال الخطه الاستثمارية للمديرية، والدعم المالي من وزارة الصحة والسكان، ومساهمات المجتمع المدني لتقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية الدكتور أسامة بلبل، أنه تم تجهيز غرفة عناية متوسطة للأطفال بواقع 6 أسرة، وتطوير قسم الاقتصادى وزيادة القدرة الاستعابية وزيادة عدد الأسرّة إلى 22 سرير، وتجهيز غرفة موجات فوق صوتية بقسم الاستقبال بـ 2 جهاز سونار لوجيك 7، وتطوير سكن الأطباء والطبيبات.

وأضاف “بلبل” أنه تم تركيب جهاز آشعة “إكس راى” بمبنى العيادات الخارجية وجهاز تحميض “سي ار” و"دى ار"، وجهاز اشعة مقطعية 16 سلايد لعمل جميع أنواع الأشعة المقطعية العادية والأشعة المقطعية بالصبغة لحالات الطوارىء الحالات المنومة باقسام المستشفي.