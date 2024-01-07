وكيل صحة الغربية يتفقد فرق التأمين الطبى ضمن خطة تأمين الكنائس بالمحافظة

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة ضمن خطة تأمين الكنائس.

أطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال الفرق المنتشرة بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

رفع درجة الإستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع



كما أكد على رفع درجة الإستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الميلاد المجيد

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم وضع خطة كاملة لاستعدادات المستشفيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد استعدادا لأى طاريء خلال فترات الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومنها إنعقاد غرفة الأزمات برئاسته شخصيا على مدار الساعة مع رفع درجة الإستعداد ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية.

وكذا التأكيد علي تواجد مديري المستشفيات أو من ينوب عنه بالمستشفى على مدار الساعة، ومضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارىء

والتأكيد على وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة (الأشعة والمعمل).

كما تم وضع خطة لإستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طاريء وتم التأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة، وتأمين توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

وشدد على إخطار إدارة الطب الوقائي بإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة إستعدادًا لأى حادث طارىء والتنسيق مع مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة استعدادًا لأي طاريء وتفقد تمركز سيارات الإسعاف خلال أيام عيد الميلاد المجيد.

وشدد على التنسيق بين غرفة الأزمات مع الجهات المختصة بالمحافظة لسرعة التواصل.