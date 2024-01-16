الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاج وتجريع 2751 حيوانا بالمجان بقرية سنبو بمركز زفتى

تحصين
تحصين

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية بقرية سنبو مركز زفتى. 

يأتي ذلك في إطار مواصلة المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية بالقري الأكثر تعدادًا واحتياجًا، ضمن مبادرة "حياه كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف وحضور الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية. 

و قد شارك بالقافلة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية، من إدارة الرعاية والعلاج وإدارتي التلقيح الاصطناعي والتناسليات، وعدد من أطباء الإدارة البيطرية بزفتى

 حيث تم خلال القافلة الفحص والكشف على جميع الحيوانات والطيور التى اصطحبها المواطنون وتقديم العلاج بالمجان. 

الفحص التناسلي  للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب

وقد تم الفحص التناسلي  للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار  إلي جانب تقديم  التوعية والإرشاد البيطرى للمربين، وقد تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

 

ترقيم وتسجيل الحيوانات الغير مرقمة مع سحب عينات الدم وقوفًا على مدى إصابة الحيوانات بالبروسيلا

 

 كما  تم ترقيم وتسجيل الحيوانات الغير مرقمة مع سحب عينات الدم وقوفًا على مدى إصابة الحيوانات بالبروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس وتم فحص عدد من عينات المخلفات الحيوانية الإخراجية وقوفًا على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه وحال وجود أى منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب لذلك، وبلغ ماتم علاجه من الحيوانات عدد  ١٥١ حيوانًا وعلاج عدد ٢٦٠٠طائرا، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتشمل جميع قري مراكز المحافظة.

سنبو مركز زفتي قافلة بيطرية البيطريين المتخصصين إدارتي التلقيح الاصطناعي والإرشاد البيطرى للمربين جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات

مواد متعلقة

«بيطرى البحيرة»: علاج 30 ألف و589 رأس ماشية وتحصين 28211 أخرى ضد الحمى القلاعية

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

"النواب" يرفض تعديلات الحكومة على المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين