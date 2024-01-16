علاج وتجريع 2751 حيوانا بالمجان بقرية سنبو بمركز زفتى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية بقرية سنبو مركز زفتى.

يأتي ذلك في إطار مواصلة المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية بالقري الأكثر تعدادًا واحتياجًا، ضمن مبادرة "حياه كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف وحضور الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

و قد شارك بالقافلة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية، من إدارة الرعاية والعلاج وإدارتي التلقيح الاصطناعي والتناسليات، وعدد من أطباء الإدارة البيطرية بزفتى

حيث تم خلال القافلة الفحص والكشف على جميع الحيوانات والطيور التى اصطحبها المواطنون وتقديم العلاج بالمجان.

الفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب

وقد تم الفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار إلي جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطرى للمربين، وقد تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

ترقيم وتسجيل الحيوانات الغير مرقمة مع سحب عينات الدم وقوفًا على مدى إصابة الحيوانات بالبروسيلا

كما تم ترقيم وتسجيل الحيوانات الغير مرقمة مع سحب عينات الدم وقوفًا على مدى إصابة الحيوانات بالبروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس وتم فحص عدد من عينات المخلفات الحيوانية الإخراجية وقوفًا على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه وحال وجود أى منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب لذلك، وبلغ ماتم علاجه من الحيوانات عدد ١٥١ حيوانًا وعلاج عدد ٢٦٠٠طائرا، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتشمل جميع قري مراكز المحافظة.