محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بطنطا

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أداء الطلاب في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الازهرية، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية في الغربية.

وتابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في معهد فتيات طنطا الاعدادي ومعهد توكل النموذجي الإعدادي الثانوي بنين، في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان، مؤكدًا على توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية موجها للطلاب كلمات التشجيع ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات.

توفير سبل الراحة للطلاب

ووجه "رحمي" بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان؛ لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس والمعاهد على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وأشار إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى، وتابع خلالها أعمال الرصف النهائية بمنشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بحي ثان المحلة الكبرى، حيث تم رصف منطقة عبد المنعم رياض وشارع التقوى الرئيسي بطول 360 مترًا والجانبي بطول 120 مترًا.