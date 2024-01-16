ضبط 999 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 999 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل عدد من محلات بيع المستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 999 عبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتحرى شئونها.

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بالمحلة وبسيون والسنطة، استولوا على 57 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بالمحلة وبسيون والسنطة، استولوا على 57 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شوئنها



مصادرة 4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر

وفى سياق متصل، صادرت مديرية التموين فى محافظة الغربية، 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق، وذلك داخل مطحنين لتعبئة الملح بدون ترخيص فى طنطا وزفتى.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بطنطا والمحلة، من ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحنين ملح بدون ترخيص فى طنطا وزفتى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين لصاحبى المطحنين، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.