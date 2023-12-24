الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 90 عبوة دواء مخالفة فى حملات تفتيشية

المضبوطات
المضبوطات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على معرضين لبيع الأدوية البيطرية،وأسفرت عن ضبط (٩٠)عبوة لـ11 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير محضرين  بالمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مديرية الطب البيطرى مخالفة الأدوية البيطرية حملات تفتيشية مخالفة ومحظورة

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