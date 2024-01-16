محافظ الغربية: نسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى، وتابع خلالها أعمال الرصف النهائية بمنشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بحي ثان المحلة الكبرى، حيث تم رصف منطقة عبد المنعم رياض وشارع التقوى الرئيسي بطول 360 مترا والجانبي بطول 120 مترا.

وتشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك، وإزالة البروز والتعديات، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة، كونها سوقا تتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت، لذلك تم رصفها بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة

وأشار إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورا، مجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وأكد المحافظ خلال الجولة حرصه على متابعة المشروعات، مشددًا على تذليل كافة المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وعلى هامش الجولة وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بشارع جمال عبد الناصر على الفور، وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.