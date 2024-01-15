محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير عمارات الأوقاف بالعجيزى

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ مساء اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا.

وشملت الأعمال رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الإنترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 من الأرض وأحواض زرع، كما تم وضع طبقة سن بالشوارع تمهيدًا للرصف وزيادة الطابع الجمالي، ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.