الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشوارع مدينة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع  مدينة طنطا مشيرا الى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع العجيزي وميدان المحطة والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة رخص المحلات ومراجعة صلاحية كافة البضائع بالمحال الموجودة امام المحطة.

وأشار المحافظ الى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من وجود الباعة الجائلين، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

 

محافظ الغربية يتابع سير العمل بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ 

وفى سياق متصل، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  جولاته الدورية لمتابعة آليات وسير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة بالديوان العام.

وتابع المحافظ سير العمل داخل مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة والاطمئنان على توافر كافة الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، مشيرا المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات مستوى النظافة بشوارع العجيزي وميدان المحطة محافظ الغربية

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