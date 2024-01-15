وقف 105حالات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المحلة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 105حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال الأسبوع الماضى.

وقال عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 105 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.



تكثيف حملات الرصد ومتابعة مخالفات البناء

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى، قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون.

وشدد "رحمى" على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

غلق وتشميع 30 منشآة مخالفة

وقال محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 30 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.



وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.