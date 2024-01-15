"أمن الغربية" يكشف غموض العثور على جثة بالسنطة.. التحريات: "جريمة شرف"

نجحت أجهزة الأمن بالغربية في كشف غموض العثور على جثة لرجل في العقد الرابع من العمر ملقاة على جانب إحدى الترع بعزبة عرفان التابعة لمركز السنطة.

وتبين من الفحص أن الجثة لعامل عُثر عليها مسجاة على ظهرها ويوجد بها قطع طعنى بالرقبة وأثار ضرب على الرأس

كان اللواء مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من العميد محمد عاصم مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة لشخص فى نهاية العقد الرابع من العمر لمقاة بأحد جانبى الترع فعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها ويوجد بها قطع طعنى بالرقبة وأثار ضرب على الرأس

وتبين من التحريات الأولية أن الزوج “عامل”، سمع بالصدفة مكالمة بين زوجته والمتهم الذى يعمل فى مجال الجرارات الزراعية وانتظر لحظة دخوله منزل الزوجية وبادره بضربة بقالب طوب على راسة ثم طعنة بالرقبة بآلة حادة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بسحب الجثة إلى مكان يبعد عن المنزل حوالى 50 متر بجوار إحدى الترع وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.