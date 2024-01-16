الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية الأولى على الجمهورية في إنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن محافظة الغربية تعتبر الأولى على مستوى الجمهورية في إنجاز المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة، بالإضافة إلى تحديث الأحواز العمرانية للمدن والقرى والعزب بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المخططات والأحواز العمرانية تسهم بشكل كبير في حل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع البيئة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأصدر محافظ الغربية قرارات اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 30 قرية و48 عزبة بنطاق المحافظة وهم قرى (كفر الصارم القبلي، منشأة حاتم، كفر شبرا فلوج، فرسيس، أبو الغر، منشأة الكردي، اكوه الحصة، حصة اكوه، مشلة، منية ابيار، محمد نجيب، كفر الشوربجي، قصر نصر الدين، كفر ديما، أبيح، دقرن، قسطا، قليب ابيار، منشية الشيخ المحروقي، دلبشان، كفر الباجة، كفر حشاد، كفر شماخ، كفر يعقوب، كفر الهواشم، محلة منوف، محلة زياد، كفر الشراقوة، بنا أبو صير، بلاي، المنشأة الجديدة).

وعزب (شنودة، عبد الله خضر، محمد نوير، كفر الهلاوي، محجوب، نوبار باشا * عبد العظيم أبو جازية *، الشرقاوي، علي العربي، الست ظريفه * البر الشرقي *، سمعان الجديدة، مرزوق، السملاوي، مشيل * عمر ياقوت سابقا * مشيل نعمان، أم كلثوم * أولاد يوسف *، شعيب نصير، المنشاوي الشرقية، البطرخاته، عزت، الجندي، البدوي القبلية، حراسيه، البدوي البحرية، الشهاوي، البحيرة، الصعيدي، حمودة، مشرف، كشك البحرية، متولي حميده، الجحوش، يوسف جبر، البشبيشي، عجوه * عزيز غالي *، المنشاوي القبلية، المنشاوي البحرية، فتوح، القاضي سلام، رشوان، يوسف ربيع، وهدان القليعة * محمود وهدان *، عطفيه ).

كما قام المحافظ باعتماد بعض التعديلات للمخططات التفصيلية لقريتي ميت حواي وبلكيم بمركز السنطة.

جاء ذلك بحضور المهندسة نرمين أحمد ابراهيم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

المخططات الاستراتيجية العامة الأحوزة العمرانية والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كفر الصارم القبلي منشأة حاتم

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