السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الغربية: تنظيم مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التعليم التجاري المطبق بها منهجية الجدارات

جانب من مسابقة أوائل
جانب من مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التعليم التجاري

شهد اليوم  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التعليم التجاري المطبق بها منهجية الجدارات، للعام الدراسي 2023 /2024، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالغربية بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، والتي يشارك فيها خمس مدارس على مستوى الغربية هي مدارس كتامة الثانوية التجارية، قرانشو الثانوية التجارية، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، محلة زياد الثانوية التجارية، التابعة لإدارة سمنود التعليمية، نهطاي الثانوية التجارية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، والمعتمدية الثانوية التجارية، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، وذلك بحضور  أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني،  عبد الفتاح عبده، مدير عام التعلم العام، محمد حموده، مدير إدارة الأمن، إلهام عبد القادر، مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية،  مصطفى درويش، موجه عام المواد التجارية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد ناصر حسن وكيل تعليم الغربية أن الهدف من هذه المسابقة، حث الطلاب على بذل الجهد والاجتهاد في الاستذكار الجيد، وخلق جو من المنافسة بين الطلاب على مستوى مدارس التعليم التجاري ذات منهجية الجدارات.

هذه المسابقة تعد التصفية الأولى على مستوى المديرية للمشاركة في التصفية الثانية 

وأضاف ان هذه المسابقة، تعد التصفية الأولى على مستوى المديرية للمشاركة في التصفية الثانية على مستوى القطاع والتي يشارك فيها محافظات القطاع السبعة، وهي الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الاسكندرية، المنوفية، البحيرة، ومطروح، تمهيدًا للاشتراك في التصفية الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية، والتي تعقد كل عام دراسي.

وأعرب وكيل الوزارة سعادته عن مشاركة أبنائه الطلاب في هذه المسابقة السنوية التي تضمن التميز والاجتهاد والمنافسة لجميع طلاب التعليم الفني.

مسابقة أوائل الطلبة لمدارس التعليم التجاري المطبق بها منهجية الجدارات بمدرسة طنطا الفنية لإدارة غرب طنطا

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