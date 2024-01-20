السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: مستمرون في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

قال الدكتور طارق راشد  رحمي  محافظ الغربية، إن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم لمعرض معا ضد الغلاء المقام على أرض البوريفاج بحي أول طنطا.

وأشاد الدكتور طارق راشد،  بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات)

كما أشاد  بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.

وحرص محافظ الغربية، على الاستماع للمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

إقامة معارض ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين مجلس الوزراء لمواجهة الغلاء

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