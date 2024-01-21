الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 6 متهمين بالتعدي على الأراضي الزراعية في الغربية للتحقيق

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

تواصل الجهات التنفيذية في الغربية حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 10 قراريط وإزالة مخالفة للبناء على مساحة 100 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل 6 متعدين على الأراضي الزراعية ومخالف للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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