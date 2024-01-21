الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يشدد على ضرورة التأكد يوميًا من شخصية الطالب الممتحن

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الثالث، والتي بدأت الامتحانات يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير، وتستمر حتى الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من يناير الجاري.

 وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميًا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة وجود كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبا، الامتحان في 412 لجنة، في مادة الدراسات الاجتماعية، كما يؤدي نحو 3492 طالبا من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة، في مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا، على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

 لا توجد أى شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية

وخلال متابعته اليوم بلجنة مدرسة الرافعي الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ولجنة مدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان بجميع اللجان، ولا توجد أي شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وتوافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة.

 

منع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا، سواء للطالب أو الملاحظ

 

كما وجه بتحرير استمارة غياب للطالب الغائب، والتوقيع عليها من قبل السادة الملاحظين، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بكل لجنة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة يومية من بداية اللجنة وحتى نهايتها.
وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة، كلًا من رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية في حال تواجد أي مشكلة، لتقديم الدعم والحل الفوري لكل لجنة من اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

 

سير امتحانات للشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الرافعي منع اصطحاب التليفون غرف العمليات

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