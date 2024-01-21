ضبط 444 مخالفة مرورية خلال 48 ساعة بالغربية

حررت إدارة مرور مديرية أمن الغربية، مخالفات مرورية متنوعة، في حملة على مدار 48 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن محافظة الغربية، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.



وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 444 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.



كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 67 ألفا و468 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.



وشدد مدير أمن الغربية اللواء خالد عبد السلام، على العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بضرورة شن حملات يومية لضبط المركبات المخالفة ومصادرة التوك توك الذى يسير فى الشوارع الرئيسية وتحرير محاضر فورية.