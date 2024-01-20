"بيطري الغربية": فحص وعلاج 2058 حيوان وطائر مجانا في قافلة بقرية حوين

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قافلة بيطرية بقرية حوين بمركز قطور.



يأتي ذلك فى إطار استمرار تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية والاستعدادات للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأكد الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية، أن القافلة شارك بها العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز قطور، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج والكشف بالمجان لجميع الحيوانات والطيور التى أحضرها أصحابها، وتم الفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطرى للمزارعين.



وأضاف وكيل وزارة الطب البيطرى، أنه تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.



وشدد وكيل وزارة الطب البيطرى، على تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بالبروسيلا من عدمه وتم تبليع مغناطيس ومن جانب آخر تم فحص لعدد من عينات المخلفات الحيوانية، الإخراجية،، وقوفا على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه وحال وجود أى منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب لذلك.



وأضاف أن ما تم علاجه من الحيوانات عدد ٢٨ حيوانا وعلاج عدد ٢٠٣٠ طائرا، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة.