الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية 2023

تختتم اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع ناميبيا، في إطار المجموعة الخامسة، بينما ستلتقي المغرب مع الكونغو الديمقراطية، وزامبيا مع تنزانيا، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الإثنين، مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي سيتحدد على إثرها هوية المتأهلين إلى أدوار خروج المغلوب.

ويتأهل إلى دور الـ 16، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

ترتيب مجموعة تونس في كأس إفريقيا 2024

يحتل منتخب مالي، صدارة المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية 2023، برصيد 4 نقاط، وذلك بعد تعادله أمس مع تونس، بهدف لمثله.

وتحتل ناميبيا، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط (من مباراة واحدة)، تليها تونس، في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ثم جنوب إفريقيا، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط (من مباراة واحدة).

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2024

يحتل منتخب مصر، المركز الثاني، في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023، برصيد نقطتين، خلف الرأس الأخضر، صاحبة الصدارة، برصيد 6 نقاط.

وجاء منتخب غانا، في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن موزمبيق، صاحب المركز الرابع.

ترتيب مجموعة المغرب في أمم إفريقيا 2024

بعد جولة واحدة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا، يحتل منتخب المغرب، مركز الصدارة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى.

وجاء منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا، في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما في مباراة الجولة الأولى، بهدف لمثله، بينما يتذيل منتخب تنزانيا، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في كاس إفريقيا 2024

يحتل منتخب أنجولا، صدارة المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا، برصيد 4 نقاط، متفوقًا بأفضلية عدد الأهداف المسجلة على بوركينا فاسو، صاحبة المركز الثاني، بنفس الرصيد.

وحل منتخب الجزائر، في المركز الثالث، برصيد نقطتين، فيما جاء منتخب موريتانيا، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط.

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