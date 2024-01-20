السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أليو سيسيه مدرب السنغال يتعرض لوعكة صحية.. واستبعاد عبدالله سيما من أمم أفريقيا

أليو سيسيه
أليو سيسيه

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم السبت، أن المدير الفني لمنتخب بلاده اليو سيسيه خضع لفحوصات طبية وعلاج.

وأشار اتحاد الكرة السنغالي إلى تعرض سيسيه لوعكه صحية عقب مواجهة فريقه ضد الكاميرون أمس الجمعة بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وذكر اتحاد الكرة السنغالي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن سيسيه خضع للعلاج من جانب الطاقم الطبي بإحدي مستشفيات كوت ديفوار عقب وعكة صحية تعرض لها بعد مباراة الكاميرون.

وأوضح أن عبدالله سيما، مهاجم المنتخب السنغالي، غادر المعسكر بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أن الإصابة التي تعرض لها تحتاج لفترة طويلة للتعافي منها.

وتابع: "بعد التنسيق مع نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي تم الاتفاق علي أن يعود اللاعب لفريقه لإستكمال برنامجه العلاجي في الفخذ الأيسر".

يذكر أن منتخب السنغال صعد رسميا للأدوار الإقصائية في كأس أمم أفريقيا التي توج بلقب نسختها الأخيرة في الكاميرون للمرة الأولى، حيث يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب غينيا، فيما يتواجد منتخب الكاميرون في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويقبع منتخب حامبيا في قاع الترتيب.

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