الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مواجهة مصيرية أمام منتخب الرـس الأخضر غدا  الإثنين في ختام منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول في النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي  تقام في كوت ديفوار.

ولابديل أمام منتخب مصر سوى الفوز والوصول للنقطة الخامسة والتأهل لدور الـ16 دون انتظار نتيجة مباراة موزمبيق وغانا بعد أن ضمن منتخب الرأس الأخضر الصعود كأول المجموعة بعد فوزه على غانا وموزمبيق.

موعد مباراة مصر والراس الأخضر

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر في العاشرة مساء غدا  الإثنين  بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان ويديرها الحكم التشادي الحاج محمد وتقام في نفس التوقيت مباراة غانا وموزمبيق بملعب الحسن واتارا بمدينة أبيدجان.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر

في غياب محمد صلاح بسبب الإصابة سيقوم البرتغالي روي فيتوريا بإجراء بعض التغييرات سواء في طريقة اللعب أوالتشكيل الذي سيبدأ المباراة ومن المتوقع أن يلعب الفراعنة بطريقة 4-3-3 والتشكيل المتوقع يضم..

حراسة المرمى..محمد الشناوي

خط الدفاع..عمر كمال عبد الواحد – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد أبوالفتوح

خط الوسط..إمام عاشور – مروان عطية – محمد النني

خط الهجوم..أحمد سيد زيزو – عمر مرموش – مصطفى محمد 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تقوم  قناة بي إن سبورت bein afcon  بنقل مباراة مصر والرأس الأخضر في العاشرة مساء غدا  الإثنين  في وجود ستوديو تحليلي يضم مجموعة من أفضل خبراء التحليل في مصر والعالم العربي.

ترتيب فرق مجموعة مصر

يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية قبل انطلاق مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة برصيد ست نقاط ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين ثم منتخبي غانا وموزمبيق وفيما يلي ترتيب فرق المجموعة الثانية 

1.الرأس الأخضر     6 نقاط 

2.منتخب مصر       نقطتان 

3.منتخب غانا      نقطة واحدة 

4.منتخب موزمبيق    نقطة واحدة

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