أخبار فاتتك| منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردى.. ومواجهات مع الاحتلال فى البيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".



منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي (صور)

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي في العاشرة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2024.

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مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى البيرة الفلسطينية

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة البيرة الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

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"دون صلاح والننى".. كيف استعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى؟

كشف أحمد فاروق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معسكر المنتخب، عن كواليس استعدادات منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 21 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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"القومى للاتصالات" يكشف أسباب زيادة أسعار باقات المحمول

كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أسباب زيادة باقات المحمول خلال الأيام الماضية.

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن أسعار خدمة الهاتف المحمول كما هي.

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