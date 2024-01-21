الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى البيرة الفلسطينية

مواجهات مع الاحتلال
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة البيرة الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريا في الحي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين يبرود شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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