فيتوريا يعالج أخطاء دفاع منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردى

ركز الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال المحاضرة الفنية التى ألقاها روى فيتوريا على اللاعبين اليوم السبت، على كيفية تلافى الأخطاء الدفاعية فى مباراة الفراعنة المقبلة أمام منتخب كاب فيردى.

وتضمنت المحاضرة مناقشة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مباراة غانا التى أقيمت، مساء أمس الأول الخميس، فى محاولة من جانب الجهاز الفنى لعلاج تلك الأخطاء وعدم تكرارها فى باقى مباريات البطولة.

وشدد روى فيتوريا فى حديثه على أن هدفى منتخب غانا جاءا من أخطاء واضحة تماما فى التمركز وكذلك عدم القدرة على غلق المساحات أمام لاعبى الفريق المنافس بشكل جيد، ونفس الأخطاء حدثت فى مباراة موزمبيق، الأمر الذى يحتاج لمزيد من التفاعم بين لاعبى الخط الخلفى وكذلك التركيز بشكل أكثر فى رقابة مفاتيح لعب المنتخبات المنافسة وعدم منحهم مساحات للتسديد على مرمى الشناوى من خارج منطقة الجزاء.

وركز فيتوريا على كيفية التمركز الجيد فى الدفاع، وتعاون لاعبى خط الوسط، لإغلاق كل المساحات المتواجدة على حدود منطقة جزاء محمد الشناوى، حتى يمنع لاعبى كاب فيردى من التسديد على المرمى من مسافات بعيدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كاب فيردى بعد غد الإثنين فى ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية، على أمل تحقيق الفوز وحسم تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، بعدما حسم منتخب كاب فيردى تذكرة التأهل الأولى بالفوز على موزمبيق أمس والوصول إلى النقطة السادسة.

ولا بديل أمام الفراعنة عن تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الخامسة وحسم تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، دون النظر لنتيجة مباراة غانا مع موزمبيق التى تقام فى نفس التوقيت، فى ظل زيادة فرص غانا فى تحقيق الفوز بعد استعادة عافيته عقب الخسارة المفاجئة فى بداية المشوار أمام منتخب كاف فيردى.

بينما تعادل منتخب مصر سيدخل الفراعنة فى دوامة الاحتمالات، بداية من نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، والتى ستحدد هوية المتأهل لدور الـ١٦ بصحبة منتخب الرأس الأخضر، أو الانتظار لحين انتهاء مباريات الدور الأول وحجز أحد المقاعد الأربعة من بين أفضل ثوالث للمجموعات الست.