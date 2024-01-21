الأحد 21 يناير 2024
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"دون صلاح والننى".. كيف استعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى؟

محمد النني
محمد النني

كشف أحمد فاروق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معسكر المنتخب، عن كواليس استعدادات منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال فاروق، خلال حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الأجواء طيبة داخل معسكر المنتخب، وجميع اللاعبين خاضوا تدريباتهم بشكل طبيعي، كما خاض محمد صلاح بعض التدريبات العلاجية، موضحًا أنه لن يلعب مبارتين متتاليتين بسبب الإصابة.

وعلى الصعيد الفني، أكد فاروق، أن فيتوريا يفاضل بشأن مركزين، المركز الأول هو مركز صلاح، وهناك مفاضلة بين زيزو ومصطفى فتحي، ولم يستقر المدير الفني على أي منهما حتى الآن، أما المركز الثاني فهو خط الوسط، وربما يغيب محمد النني، ويشارك مروان عطية بديلًا عنه.

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"دون صلاح والننى".. كيف استعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردى؟

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