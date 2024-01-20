محمد صلاح يرافق روى فيتوريا فى المؤتمر الصحفى لمباراة الرأس الأخضر

يرافق محمد صلاح قائد منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة في المؤتمر الصحفي للقاء الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا.

ويعقد غدًا المؤتمر الصحفي لمواجهة مصر والرأس الأخضر، وسيرافق فيتوريا محمد صلاح رغم إصابته وغيابه عن اللقاء وفقًا للصحفي عمرو نجيب فهمي، مراسل بي إن سبورت.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم إفريقيا

ويختتم المنتخب المصري مباريات دور المجموعات في المجموعة الثانية، عندما يواجه نظيره الرأس الأخضر في العاشرة مساء الإثنين 22 يناير، على ملعب "فيليكس هوفيه بوانيي"، وفي نفس التوقيت يلتقي المنتخبان الغاني والموزمبيقي.

فوز أي طرف من منتخبي غانا وموزمبيق سيصل للنقطة الرابعة، ومع تعادل منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر سيصل الفراعنة للنقطة الثالثة، وبالتالي سيتأهل منتخب الرأس الأخضر أول المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويرافقه أحد منتخبي غانا أو موزمبيق برصيد 4 نقاط، ويبقى المنتخب المصري ثالثًا بثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب موزمبيق المجموعة بنقطة وحيدة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، خلف منتخب الرأس الأخضر المتصدر بـ6 نقاط، فيما يحل المنتخبان الغاني والموزمبيقي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكليهما.

وتعادل الفراعنة في مباراتهم الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام منتخب غانا في الجولة الثانية، التي شهدت إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية سيغيب على إثره مباراتين.