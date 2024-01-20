الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم وغدا الأحد في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا الأحد في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

وتشهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويشهد الطقس اليوم دفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، لأنه بمجرد غروب الشمس يتحول الطقس إلى شديد البرودة على جميع الأنحاء.

ما حالة الطقس غدًا؟

يوم الأحد 21 يناير 2024، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع قدوم نوة الغطاس بالإسكندرية، وهي من النوات شديدة البرودة، التي تتساقط فيها الثلوج، والأمطار وتستمر ثلاثة أيام، وتضرب بشدة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

السبت 20 يناير:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة



الأحد 21 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة



الإثنين 22 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة



الثلاثاء 23 يناير:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 11 درجة.

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