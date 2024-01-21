منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي (صور)

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بواتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة منتخب كاب فيردي في العاشرة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

شارك في المران ٢٦ لاعبا بينما أدى محمد صلاح تدريبات علاجية.

على صعيد آخر، يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد صلاح قائد الفريق للمؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في الثانية ظهر غدًا الأحد بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة المنتخب وكاب فيردي المقرر لها العاشرة مساء الإثنين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

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محمد الشناوي

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